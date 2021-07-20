Дружина Григорія Решетника вразила стильним образом у Черкасах

Родина відомого українського телеведучого Григорія Решетника обожнює подорожувати містами України. Днями подружжя відвідало Черкаси, де Христина підкорила трендовим образом, повідомляє 24 Канал.

Дружина українського телеведучого Григорія Решетника є зразковою багатодітною матусею. Поки старші сини Григорія та Христини відпочивають у бабусі, зіркові батьки насолоджуються подорожжю Україною. Зараз подружжя перебуває в Черкасах разом з маленьким сином Олександром.

Христина Решетник вирішила сфотографуватися в мальовничому куточку міста. Вона позувала перед камерою у стильному літньому вбранні – світло-блакитній футболці та джинсових мінішортах. Такий одяг підкреслив струнку фігуру дружини шоумена. Білосніжні кеди, коричнева сумочка та сонцезахисні окуляри стали вдалими доповненнями look.

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