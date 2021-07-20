Стефанчук заявив про створення найбільшого міжфракційного об‘єднання

Перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук заявив, що у Раді створено найбільше міжфракційне депутатське об‘єднання "За конституційну реформу і ефективну владу", повідомляє Укрінформ.

"Повідомляю про створення у Верховній Раді України дев‘ятого скликання міжфракційного депутатського об‘єднання "За конституційну реформу й ефективну владу", – оголосив Стефанчук.

Він повідомив, що є співголовою МФО. Окрім Стефанчука, співголовами МФО обрано Павла Фролова, Олександра Корнієнка, Вікторію Подгорну та Андрій Клочка (фракція "Слуга народу").

За словами Стефанчука, МФО "За конституційну реформу й ефективну владу" наразі є найбільшим у Верховній Раді, адже до його складу увійшли 283 народні депутати. Перший віцеспікер запросив колег долучатися до МФО.