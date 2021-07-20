У Китаї тайфун скасував сотні рейсів та зупинив кораблі

Китайська авіакомпанія China Southern Airlines скасувала у провінції Гуандун 219 авіарейсів через наближення потужного тайфуну "Чемпака", повідомляє Укрінформ.

Йдеться про вхідні та вихідні рейси у Гуандуні, у тому числі 123 - у столиці провінції Гуанчжоу, 77 - у Шеньчжені та 19 - у Чжухаї.

Місцева влада також видала 58 попереджень щодо сильних злив в районах Гуандуна. Окрім того, у вівторок пасажирські судна припинили свою подорож поблизу селища Чуандао, що під містом Тайшань. Понад 7 000 туристів були евакуйовані з судна.

Зазначається, що тайфун "Чемпака" є вже сьомим тайфуном в цьому сезоні для Китаю.