Hubble після ремонту показав нові кадри галактик

Телескоп Hubble, після ремонту фахівцями NASA, зробив декілька чорно-білих кадрів задля перевірки справності, повідомляє РБК-Украина.

На фотографіях зображені галактики, які розташовані на відстані більше ніж за 297 млн світових років від Землі. Про це пише SPACE﻿.

На лівому кадрі зображений космічний об’єкт ARP-MADORE2115-273, який є системою двох взаємодіючих галактик.

На правому кадрі зображена велика спіральна галактика ARP-MADORE0002-503, яка розташована більше ніж за 490 мільйонів світлових років від Землі. Варто відзначити, що вона також є втричі більшою за Чумацький шлях (галактика у якій розташована наша Сонячна система).