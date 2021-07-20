Посольства Німеччини, Франції та США вшанували пам'ять Шеремета

Посольства США, Німеччини та Франції в Україні у вівторок, 20 липня, вшанували пам'ять журналіста Павла Шеремета, який загинув у 2016 році, і закликали до повного розслідування його вбивства, повідомляє DW.

"П'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали. Сьогодні ми думками з ним та його сім’єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину", - йдеться в повідомленні.

Посольство Франції також висловило сподівання на те, що справа буде розкрита і винуватці злочину будуть покарані.

Посольство США в Україні закликало захищати права та свободи журналістів.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, коли в центрі Києва було підірвано машину керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував журналіст. Він загинув на місці невдовзі після вибуху.