Нафтогаз дасть населенню знижку: хто зможе заощадити

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що клієнти компанії можуть отримати додаткову знижку, якщо будуть оплачувати рахунки до 15 числа, повідомляє УНІАН.

Таким чином, отримати додаткову знижку 1% в наступному місяці можна, якщо оплатити рахунок до 15 числа в особистому кабінеті або через чат-бот компанії.

У компанії нагадали, що клієнти мають щомісяця платити за газ за фактом споживання до 25 числа наступного місяця.

За інформацією компанії, ціна тарифного плану "Фіксований" у розмірі 7,96 грн за куб.м зафіксована на цілий рік. Період дії з 1 травня 2021 по 30 Квітня 2022 включно. На цей тарифний план автоматично були переведені всі клієнти компанії.

Термін дії тарифу може бути припинений клієнтом достроково шляхом переходу на інший тарифний план в іншої компанії.

Клієнти, які мають пільги або субсидії, можуть приєднатися до тарифного плану "Фіксований". Зміна тарифного плану не впливає на наявність або нарахування пільг і субсидій.

При цьому, згідно з даними на сайті "Нафтогазу", споживачі не зможуть знову перейти на місячний тариф, оскільки його дію призупинено. Як відзначили в прес-службі компанії, тарифний план був припинений у зв'язку з його непопулярністю і відсутністю заявок на підключення.