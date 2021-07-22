Як приготувати абрикосовий джем: топ-5 рецептів

Домашній джем з абрикосів нікого не залишить байдужим, особливо взимку, коли захочеться поласувати смачними, літніми, ароматними вітамінними солодощами, повідомляє Сегодня.

Абрикосовий джем – смачний, ароматний і дуже корисний десерт з абрикосів. У джемі є весь набір вітамінів (А, В, С, Е, Р, РР), корисних речовин і мікроелементів. У ньому багато калію, магнію, фосфору, натрію, заліза і йоду.

Далі у статті найкращими рецептами абрикосового джему на зиму – від класичних до оригінальних із додаванням цитрусового соку.

Абрикосовий джем від Юлії Висоцької

Інгредієнти:

900 г абрикосів

900 г цукру

1 лимон

25 г вершкового масла

Рецепт приготування:

Змастити алюмінієву каструлю або миску вершковим маслом. Абрикоси помити, розрізати навпіл і вийняти кісточки. Скласти в каструлю, пересипаючи цукром. Полити лимонним соком. Накрити фрукти рушником і залишити на ніч. Поставити каструлю на середній вогонь і готувати близько 15 хвилин до повного розчинення цукру. Потім збільшити вогонь і дати фруктам покипіти 15-20 хвилин, періодично помішуючи. Капнути трохи джему на холодне блюдце і дати охолонути протягом кількох секунд, потім спробувати його пальцем. Якщо він не розтікається, джем готовий. Якщо джем, як і раніше, рідкий, дати йому покипіти ще 5 хвилин і повторити тест. Таким чином довести варення до бажаної консистенції. Розлити теплий джем у підготовлені банки та закатати.

Абрикосовий джем з лимоном і корицею

Інгредієнти:

1 кг абрикосів без кісточок

550 г цукру

1 паличка кориці

сік і цедра 1 лимона

Рецепт приготування:

Абрикоси нарізати шматочками, засипати цукром, залишити на кілька годин. Додати паличку кориці і лимонну цедру, поставити на вогонь. Коли закипить, додати лимонний сік. Варити до загустіння. Розлити гарячий джем по стерилізованих банках.

Абрикосовий джем на сиропі

Інгредієнти:

1 кг абрикосів без кісточок

1 кг цукру

1 л води

Рецепт приготування:

Абрикоси помити та видалити кісточки. Половину абрикосів нарізати шматочками, половину залишити цілими. У каструлю насипати цукор, залити водою і варити на середньому вогні до появи бульбашок. Додати абрикоси та варити, помішуючи й знімаючи піну, поки джем не загусне і не потемніє. Крапля готового джему не повинна розтікатися на блюдці. Остудити повністю, накривши кришкою, оберненою рушником. Кришку зняти акуратно, на даючи конденсату потрапити в джем. Перекласти в холодні стерилізовані банки, щільно закрутити кришкою і поставити в прохолодне місце.

Абрикосовий джем з агар-агаром

Інгредієнти:

1 кг абрикосів без кісточок

500 г цукру

10 г агару

160 мл води

Рецепт приготування:

Замочити агар-агар у воді та залишити на 30 хвилин. Абрикоси подрібнити блендером в пюре. Поставити абрикосове пюре на вогонь і всипати половину цукру. Агар-агар довести до кипіння. Додати решту цукру і довести до кипіння. Помішуючи абрикоси, тонкою цівкою влити агарово-цукрову суміш. Прокип'ятити протягом 5 хвилин. Перекласти джем у підготовлені банки.

Абрикосовий джем з апельсиновим соком

Інгредієнти:

700 г стиглих абрикосів

2 ст.л. свіжовичавленого апельсинового соку

1 стакан цукру або за смаком

Рецепт приготування: