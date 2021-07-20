Найбагатша людина світу полетіла у космос

Засновник і власник Blue Origin Джефф Безос полетів в космос, повідомляє Лента.Ру.

Пуск повністю багаторазового суборбітального космічного корабля New Shepard, що включає капсули і одноступенчатую ракету, відбувся на полігоні в Техасі. Місія передбачає, що капсула досягне висоти близько 105 кілометрів, тобто виявиться вище лінії Кармана, що вважається Міжнародною авіаційною федерацією кордоном між атмосферою Землі та космосом. Очікувана тривалість польоту складе приблизно 11 хвилин, з яких чотири повинні пройти в невагомості.

Місія NS-16 є 16-й для New Shepard і першої, що проходить за участю людини. Крім американця Безоса, що вважається найбагатшою людиною в світі, в шестимісній капсулі космічного корабля знаходяться ще три людини - його брат Марк, 82-річна льотчиця Уоллі Фанк і 18-річний студент Олівер Демен.

Згідно SpaceNews, в разі успіху NS-16 космічний корабель New Shepard може стартувати ще два рази в поточному році.

У липні на висоту більше 80 кілометрів на орбітальному літаку VSS Unity виробництва власної компанії Virgin Galactic піднявся британський бізнесмен Річард Бренсон. Разом з мільярдером в складі екіпажу були пілоти Дейв Маккей і Майкл Масуччі, головний астронавт-інструктор Virgin Galactic Бет Мозес, провідний інженер з експлуатації Колін Беннетт і віце-президент компанії зі зв'язків з урядом Сіріша бандл.

Американська Blue Origin в перспективі може стати основним конкурентом SpaceX. У компанії працюють над суборбітальній туристичної системою New Shepard, важкої ракетою New Glenn, посадковим модулем Blue Moon і ракетними двигунами BE-4 і BE-7. Як і в SpaceX, в Blue Origin активно використовують багаторазові технології. Кінцевою метою Blue Origin Безос бачить створення інфраструктури для освоєння небесних тіл Сонячної системи, перш за все - Місяця і Марса.