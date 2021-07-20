Дощ і шквали: 21 липня по всій Україні прогнозують опади

Більшу частину України накриє дощем і шквальним вітром. У окремих регіонах триває деяке зниження температури, але подекуди погода все ж залишиться спекотною, незважаючи на дощ.

Отже, у середу, 21 липня, на заході, у центрі та на півночі України термометр покаже 21-25°С удень і 14-18°С уночі. Тільки в Дніпропетровській області буде все ще жарко - там прогнозують 29-31°С удень і 19-21°С вночі. На сході, півдні та в Криму очікується температура 30-34°С удень і від 19 до 24°С уночі. І тільки в Одеській і Миколаївській областях буде прохолодніше - близько 28-30°С удень і 19-22°С уночі.

У всіх областях 21 липня очікуються дощі. На заході - дуже значні. Також прогнозують шквали практично по всій території: у центрі, на півдні та на півночі вітер буде, у середньому, 11-18 км/год, місцями шквали до 36 км/год; на заході - 14-22 км/год у середньому й місцями шквали до 29 км/год. На сході та в Криму буде спокійніше - там очікується, у середньому, від 4 до 14 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 21 липня також можливі грози. Уночі в західних, уранці та вдень у північних та центральних областях значні дощі, у південних областях місцями град.

У столиці України, Києві , 21 липня очікується температура від 19 до 23°С протягом дня, вітер 14-29 км/год і гроза.