У Китаї скасували штрафи за народження трьох дітей

Влада Китаю скасувала штрафи і санкції за народження трьох дітей в одній сім'ї, повідомляє Украинская правда.

Пари в певних частинах Китаю, які хочуть завести 3-ю дитину, можуть з 31 травня подати заяву на отримання офіційних документів щодо розширення сім'ї.

У Китаї парам зазвичай необхідно отримувати офіційні документи для розширення сім'ї і наразі із цим виникла проблема, адже правила все ще переглядають.

До введення нових правил місцеві органи планування сім'ї не зможуть надати документи, необхідні для розширення сім'ї.

Відзначається, що Китай оновив політику щодо трьох дітей, щоб вирішити проблему старіння, зниження народжуваності та інших демографічних проблем, з якими стикається країна.

Зокрема, було прийнято рішення скасувати внески на соцзабезпечення, штрафи та інші обмежувальні заходи за народження 3-ї дитини.

Матері матимуть право на 98-денну відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами відповідно до китайських трудових правил.

Крім того, в 2025 році в Китаї буде розроблена політика активних заходів зі стимулювання народжуваності.