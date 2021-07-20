Стало відомо, де в Києві скоро відкриють нові ТРЦ

У найближчі півтора року в Києві планують відкрити 9 нових торгових центрів на лівому і правому березі міста, повідомляє УНІАН.

Про це повідомляється на сайті консалтингової компанії "Українська торгова гільдія"(UTG).

Зокрема, у 2021 році планується відкриття ТЦ Хіт Mall на проспекті Перемоги, Respublika Park на Кільцевій дорозі, BalticSky в Подільському районі столиці, а також Olympic Park на лівому березі.

У 2021-2022 роках у Києві відкриються: ТЦ на Малишка в районі Дарниці, Novus поблизу Шулявки, ТЦ Ultramarket та ТЦ Лук'янівка в Шевченківському районі міста.

Крім того, до кінця наступного року після реконструкції відкриють ТЦ Метрополіс на Оболоні.

За даними UTG, загальна оренда площа нових торгових центрів складе 267 тисяч кв. м.

Як зазначив керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник, на сьогоднішній день ринок торговельної нерухомості Києва стає все більш конкурентним, утворюється профіцит торгових площ на тлі стриманої купівельної спроможності.