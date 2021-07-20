Втік із СІЗО: в Одесі поліція шукає злодія-рецидивіста

Поліція Одеси оголосила про розшук злодія-рецидивіста, який втік із СІЗО. У місті введена операція "Сирена", повідомляє РБК-Украина.

"Відділом поліції №1 Одеського районного управління розшукується засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 188 Кримінального кодексу України, Кутафін Сергій Олександрович, 1980 року народження" , - наголошується в повідомленні пресслужби регіональної поліції.

Чоловік втік з Одеського слідчого ізолятора. Серед особистих прикмет відзначається:

зріст 170-175 см;

худорлявої статури;

темні, коротке волосся;

очі карі;

на руках і тілі є подряпини;

був одягнений у сині джинси, без взуття.

Зараз в Одесі введена операція"Сирена". У разі, якщо ви володієте інформацією про місцеперебування злодія-рецидивіста - звертайтеся за телефонами:

(048) 765-75-27;

102.

Фото: злодій-рецидивіст Сергій Кутафін, який втік з Одеського СІЗО (facebook.com/gunp.odessa)

Автор: Дмитрий Кузнецов