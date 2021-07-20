"Укртатнафта" Коломойського планує збільшити частку на ринку бензину

ПАТ "Укртатнафта" планує збільшити свою частку на ринку бензинів України, запустивши з 1 серпня другий технологічний "ланцюжок", що дозволить вийти на максимальні обсяги переробки нафтової сировини в обсязі 14 тис. тонн на добу, повідомляє БiзнесЦензор.

З метою збільшення виробництва на серпень законтрактовано 4 танкери нафтової сировини.

"Ведуться підготовчі роботи для запуску установок первинної переробки нафти, каталітичного крекінгу, каталітичного риформінгу. В процесі переробки будуть задіяні всі технологічні установки заводу", - сказано в повідомленні.

Компанія планує запропонувати додаткові обсяги палива як у рамках чинних контрактів, так і новим клієнтам.