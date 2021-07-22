4 рецепти запечених баклажанів

Сезон баклажанів триває до пізньої осені. Тож у вас удосталь часу насолодитися "синенькими" – з м'ясом, грибами, овочами, різноманітними сирами. Варіювати можна нескінченно, повідомляє 24 Канал.

Запечіть ці пузатенькі ягоди (еге ж, баклажани – це ягоди) за наступними рецептами.

Баклажани з фаршем та грибами

Інгредієнти:

300 грамів печериць або інших грибів;

200 грамів сиру;

5 баклажанів;

2 моркви;

500 грамів фаршу;

5 помідорів;

1 солодкий перець;

оливкова або соняшникова олія;

150 грамів соусу бешамель;

по 2 цибулини порей і ріпчастої;

6 зубків часнику;

сіль, паприка, майоран.

Спосіб приготування:

Крок 1. Помийте баклажани, розріжте їх поперек на 3 частини. Посипте пластинки сіллю і залиште на пів години, щоб позбутися гіркого присмаку. Після цього зливаємо темну рідину та викладаємо баклажани на форму для випікання, змащуємо олією та відправляємо на 15 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.

Крок 2. Витягуємо баклажани з духовки та відділяємо м'якуш від країв, щоб вийшли своєрідні формочки.

Крок 3. Наріжте цибулю ріпчасту та порей і обсмажте на пательні разом із часником. Додайте гриби, перець, нарізаний пластинками, і моркву. На пательні грибну заправку змішайте з фаршем і додайте м'якуш баклажанів, сіль, паприку і спеції. Влийте пів склянки води або вина, перемішайте і тушкуйте до готовності.

Крок 4. Заповніть формочки з баклажанів м'ясною начинкою та полийте соусом бешамель. Додайте зверху тертого сиру і запікайте 10 хвилин при температурі 200 градусів.

Овочева лазанья з баклажанами

Інгредієнти:

3 баклажани;

1 цибулина;

3 зубчики часнику;

2 чайні ложки сушеного орегано;

600 грамів томатної пасти;

450 грамів сиру рікота;

1 яйце;

50 грамів пармезану;

400 грамів моцарели;

сіль, перець, петрушка, оливкова олія.

Спосіб приготування:

Крок 1. Промийте та наріжте ягоди пластинками шириною 1 сантиметр. Викладіть їх на форму, посоліть і залиште на 20 хвилин. Повторіть процедуру з іншої сторони, а потім промокніть паперовим рушником.

Крок 2. Викладіть на пательню з олією дрібно нарізану цибулю, часник, орегано, сіль і перець, та залиште на кілька хвилин. Додайте томатну пасту, перемішайте і тримайте соус на газі ще трохи часу.

Крок 3. В окремій посудині змішайте сир рікота, яйце, тертий пармезан, подрібнену петрушку, сіль та перець.

Крок 4. Дно форми для запікання змастіть томатним соусом та викладіть баклажани. Зверху додайте суміш рікоти та моцарели, томатний соус, та накрийте пластинкою баклажану. Зробіть кілька шарів, покрийте все фольгою і залиште у духовці на 35 хвилин при температурі 200 градусів.

Баклажани з помідорами та сиром

Інгредієнти:

2 баклажани;

3 столові ложки оливкової олії;

4 помідори;

150 грамів моцарели;

базилік.

Спосіб приготування:

Крок 1. Наріжте ягоди пластинками та викладіть їх на форму для запікання. Полийте зверху оливковою олією та помістіть у розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин, щоб вони стали м'якими.

Крок 2. Подрібніть помідори і моцарелу та викладіть на баклажани. Випікайте ще 5 хвилин, поки сир не розтопиться. Перед подачею додайте листя базиліка, і готово.

Баклажанові рулети з сирною начинкою

Фото pixabay

Інгредієнти

5 баклажанів;

1 яйце;

200 грамів твердого сиру;

1 цибулина;

5 зубків часнику;

сіль, перець та зелень.

Спосіб приготування:

Крок 1. Баклажани розріжте навпіл, помістіть у каструлю з водою та відварюйте протягом 20 хвилин.

Крок 2. Натріть сир, подрібніть часник, цибулю, петрушку та яйце. Змішайте всі інгредієнти, додайте солі та перцю.

Крок 3. Витягніть з окропу баклажани, охолодіть і просушіть за допомогою серветок. Після цього викладіть сирну начинку, скрутіть у рулетики та відправте у духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.