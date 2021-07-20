Кабмін виділить 980 мільйонів гривень на ноутбуки для вчителів

Кабінет міністрів виділить для вчителів 980 мільйонів гривень. На ці кошти мають закупити ноутбуки для 60 тисяч педагогів, повідомляє УНИАН.

Про це заявили прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Всього в бюджеті на поточний рік передбачено 1 мільярд гривень на боротьбу з COVID-19 в школах і його наслідками, з них 980 мільйонів гривень підуть на покупку ноутбуків для вчителів.

"Вже цього року ми забезпечимо понад 60 тисяч вчителів якісною технікою... Наша мета - зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп'ютер, доступ до швидкісного інтернету і ще більше можливостей для навчання дітей" , - зазначив глава відомства Михайло Федоров.

Передбачається, що середня вартість ноутбука складе близько 20 тисяч гривень.

При цьому зазначено, що кошти будуть розподілятися в залежності від величини населеного пункту: