Найпопулярніші легкові фургони в Україні: рейтинг

Топ-10 невеликих вантажівок, якими можна керувати з водійським посвідченням категорії "В", повідомляє Auto.Ria.

В Україні вантажні "буси" та легкові фургони переважно експлуатуються як універсальні або пасажирські, у "чисто-вантажному" виконанні частка таких на вторинному ринку порівняно невелика. Та все ж є чимало ситуацій, коли потрібен вантажний варіант.

Саме такі ми розглянемо зараз: 10 невеликих легкових фургонів, менших за "буси", та зі значно більшим вантажним відділенням, ніж у класичних седанів чи навіть універсалів.

А те, які з них мають найбільший попит, визначили на основі відкритих даних ГСЦ МВС, взявши до уваги кількість перших реєстрацій та угод купівлі-продажу для цих моделей у вантажному виконанні, які відбулися за 6 місяців 2021-го року. Цікаво, що середній вік "комерсантів", які потрапили до цього рейтингу, складає 7 років, при цьому у більшості моделей найпопулярніший рік випуску 2016 – дається взнаки акциз на вантажівки, який зростає у 40 разів, якщо вік авто перевищує 5 років.

"Наймолодшим" за середнім віком ринкового масиву виявився Renault Dokker (переважна кількість цих авто випущена у 2017 році), а "найстаріші" - Peugeot Partner, серед яких переважають машини 2007 року випуску.

Джерело: auto.ria.com