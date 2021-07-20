Бренсон втратив частину статків після польоту в космос Безоса

Акції компанії Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона різко впали, втративши майже вісім відсотків, свідчать дані NASDAQ. Таким чином частина стану втратив і сам Бренсон, який є одним з акціонерів, повідомляє Лента.Ру.

Це сталося після успішного польоту в космос найбагатшої людини світу Джеффа Безоса, засновника Amazon і Blue Origin - конкурента Virgin Galactic. До моменту підготовки матеріалу вартість акції становила 29,83 доларів (мінус 7,93 відсотка).

Сам Бренсон привітав Безоса з успішним польотом в своєму Twitter.

"Вражає! Всього найкращого екіпажу від мене і всієї команди Virgin Galactic", - написав він.

При цьому папери Virgin Galactic дешевшали і після польоту в космос самого Бренсона. 12 липня вони втратили в ціні більше десяти відсотків, хоча в той день ціна на максимумі становила 50 доларів за акцію і знижувалася в наступні дні. Сам Бресон залишається в списку 500 найбагатших людей світу, займаючи 414-е місце. Заснована ним Virgin Group контролює безліч компаній в різних галузях.

Бренсон літав в космос 11 липня. Політ Безоса відбувся 20 липня. Крім нього самого, в капсулі корабля було ще три людини. Крім брата мільярдера Марка, в політ вирушили і 82-річна льотчиця Уоллі Фанк і 18-річний студент Олівер Демен.