Porsche оновила компактний кросовер Macan

Німецька компанія Porsche провела планове оновлення компактного кросовера Macan. Новинка отримала видозмінений дизайн і більш потужні мотори, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. З моменту дебюту моделі в році було продано більше 600 тисяч екземплярів Macan, але що найважливіше, 80% його покупців вперше придбали автомобіль марки Porsche.

Всі три версії моделі додали в потужності. Джерело: Porsche

Всі три версії моделі додали в потужності. Так, флагманський Macan GTS оснащений 2,9-літровим бітурбованним V6 потужністю 324 кВт (440 к.с.), що на 44 кВт (60 к.с.) більше, ніж у попередника. GTS з пакетом Sport Chrono розганяється від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди і розвиває максимальну швидкість 272 км/год.

Macan S тепер оснащений 2,9-літровим V6 потужністю 280 кВт (380 л. С.), Що на 20 кВт (26 л. С.) Більше, ніж у попередньої моделі. З його допомогою автомобіль розганяється до першої "сотні" за 4,6 с, а максимальна швидкість досягає 259 км/год.

У базовій версії під капотом розташовується новий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 265 л. с. Джерело: Porsche

У базовій версії під капотом розташовується новий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 195 кВт (265 л. С.). Він здатний розвинути швидкість 232 км/год, а спринт від 0 до 100 км/год займає 6,2 с.

Всі версії оснащуються 7-ступінчастою коробкою передач PDK і оснащені повним приводом. Для топової версії Macan GTS пропонується в базовій комплектації спортивна пневмопідвіска, яка опускає кузов на 10 мм. Опціональний пакет GTS Sport включає 21-дюймові диски GT Design, систему Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) та пакет Sport Chrono.

У салоні з'явився новий кермо в стилі Porsche 911, а також новий центральний тунель, на якому аналогові кнопки поступилися місцем сенсорним. Джерело: Porsche

У салоні з'явилися нове кермо в стилі Porsche 911, а також новий центральний тунель, на якому аналогові кнопки поступилися місцем сенсорним. Селектор трансмісії став компактніше, а хронометр на передній панелі тепер входить в базову комплектацію. Розширено палітра кольорів і матеріалів обробки.

В Україні оновлений Macan вже можна замовити, а перші екземпляри очікуються в жовтні нинішнього року. Ціна стартує з позначки 1 886 400 грн.