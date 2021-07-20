Порошенко vs Зеленський: в Кремлі сказали, хто гірше

У Кремлі переконані, що п'ятий президент України Петро Порошенко краще за чинного главу української держави Володимира Зеленського, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

"Я не знайомий в деталях з лінією, яку проводила попередня адміністрація (українського президента). Але, як відзначають мої колеги, які брали участь в переговорному процесі того періоду, сьогодні позиція Зеленського нічим не відрізняється від позиції України часів Порошенка. За деякими аспектами "нові" підходи стали навіть гірше" , — сказав він.

За словами Козака, "команда Порошенка, у всякому разі, не була настільки суперечливою, тоді ж як команда Зеленського "стріляє собі в ногу", примудряючись регулярно заявляти і про прихильність мінським угодам, і про те, що "мінські угоди є зашморгом на шиї України і перешкоджають врегулюванню конфлікту".