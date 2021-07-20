Українця затримали за піратство в Індійському океані

В Україні вперше затримали українця, який підозрюється в піратстві. За даними слідства, він брав участь у захопленні судна в Індійському океані.﻿, повідомляє РБК-Украина.

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За даними слідства, громадянин України працював в іноземній компанії, що надавала послуги з охорони суден від піратів. У червні 2020 року він зі зброєю прибув на один з таких кораблів в західній частині Індійського океану.

"Погрожуючи капітану зброєю він заявив, що захоплює судно і зажадав змінити курс в порт Фуджійєра, а також виплати викупу" , - зазначили в прокуратурі.

Українець чинив психологічний тиск на членів екіпажу, демонструючи споряджений магазин до гвинтівки і навіть вистрілили в стелю капітанського містка.

Капітан судна, побоюючись за життя членів екіпажу, віддав наказ змінити перевести судно в режим маневрування, а вимоги українця передав менеджерам компанії судновласника.

Після чотириденних переговорів представники судновласника надали капітану розпорядження видати українцю 6 тисяч доларів США в обмін на розблокування судна.

"Правоохоронцями за місцем проживання громадянина України проведено обшук. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу" , - уточнили в Офісі генпрокурора.

"Такий злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в Україні розкрито вперше" , - додали в прокуратурі.

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Автор: Дмитрий Кузнецов