Що очікується на валютному ринку в середу

У вівторок весь діапазон котирувань на міжбанківському валютному ринку вклався в чотири копійки: угоди проходили в інтервалі від 27,20 до 27,24 гривень.

Незважаючи на те, що сьогодні продовжилася продажа валютних запасів експортерами для оплати податків і платежів до бюджету, відчувалося, що продавці не хочуть віддавати свою валюту занадто дешево. Покупцям не вдалося повторити вчорашній маневр і відвести котирування нижче рівня 27,20. Основна маса угод пройшла у вузькому діапазоні 27,21-27,22 гривень. Попит і пропозиція протягом всієї торговельної сесії врівноважували один одного, тому Національному банку сьогодні теж було нічого робити на ринку.

Закрили торги вівторка на 0,5 копійки на покупці нижче і на 0,55 копійки на продажу вище, ніж в понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,205 / 27,24 (купівля / продаж).

Торги вівторка відкрилися дуже вузько: спред на старті склав всього 3,5 копійки. Перша угода за ціною 27,21 гривень пройшла о 09:37. Спочатку покупці були активнішими, і вже о 10:12 котирування досягли денних піків - 27,2305 гривень на покупку і 27,24 гривень на продажу. Що цікаво: сьогоднішні максимуми точнісінько повторили вчорашні. Це, напевно, зрозуміли і продавці, які вирішили не ризикувати і дружно вийшли з заявками. Котирування почали плавно знижуватися, і після обідньої перерви угоди йшли вже у вузькому діапазоні 27,21-27,22. А за годину до закінчення торгів опустилися ще на копійку.

Котирування закриття - 27,20 / 27,218 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 3,5 млн у порівнянні з понеділком і склав 161,85 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,2256 гривень.

Офіційний курс долара на 21 липня встановлено на позначці 27,2205 гривень за долар, зростання на 0,73 копійки.

Офіційний курс євро на 21 липня встановлено на позначці 32,0344 гривні за євро, зростання на 0,31 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1765. Сьогодні євро в черговий раз спробував вирости, але зміг піднятися лише до позначки 1,1801 долара, звідки знову впав до 1,1756 долара.

Російський рубль протягом усього дня робив різкі коливання між рівнями 74,40 і 74,75 рублів за долар. Станом на 18:30 він торгується у вузькому діапазоні 74,48-74,54 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні подешевшав з 3,65-3,67 до 3,64-3,65 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в середу

Сьогодні Міністерство фінансів провело черговий аукціон з розміщення ОВДП. Розміщення п'яти випусків цінних паперів в гривні - терміном на 1 рік, 1,5 року, 2, 3 і 5 років, а також ОВДП в євро терміном на 1 рік пройшло досить успішно: вдалося залучити в цілому майже 7,8 млрд гривень ( в еквіваленті), з них цінних паперів у національній валюті інвестори придбали на суму 7,5 млрд гривень. Завтра потрібно буде внести оплату за ці папери. Цілком можливо, що комусь із покупців доведеться продавати валюту, що може сприяти зміцненню гривні. Крім того, завтра очікується найбільша в цьому році погашення ОВДП - на 15,6 млрд гривень, крім того, майже 2 млрд гривень буде виплачено відсотків. Якщо навіть частину цієї гривні потрапить на міжбанк, долар може відчутно вирости.

Готівковий долар, який вранці продавали по 27,22-27,23 гривень, до вечора подешевшав до 27,20 гривень. Завтра вранці його почнуть продавати за такою ж ціною. Далі все буде залежати від того, чи виросте пропозиція валюти на міжбанку. В цьому випадку з'явиться шанс побачити зниження котирувань, на яке може відреагувати і готівковий ринок.

Готівковий євро протягом дня опустився на 5 копійок - з 32,10-32,12 до 32,05-32,07 гривень. За такою ж ціною його почнуть продавати завтра вранці. Аналітики вважають, що завтра падіння євро на FOREX продовжиться до позначок 1,1720-1,1730 долара. В цьому випадку готівковий євро може подешевшати до 32 гривень, а до вечора середи - опуститися навіть нижче цього рівня.

Що стосується готівкового рубля, він теж може подешевшати ще на пару копійок - до 3,62-3,63 гривень за 10 рублів. Але такі пропозиції завтра будуть швидше винятком: більшість київських обмінників будуть пропонувати рубль по 3,65 гривень.