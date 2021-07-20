ФРН буде домагатися збереження транзит газу через Україну

ФРН буде домагатися збереження транзит газу через Україну

Влада ФРН буде готова використовувати свої важелі впливу, щоб домогтися продовження на термін до 10 років домовленостей про транзит газу з РФ через Україну, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Угода передбачатиме, що ФРН зобов'язується використовувати свої важелі тиску, щоб домогтися продовження угоди про транзит газу між Україною і Росією терміном до 10 років. Нинішня угода закінчується в 2024 році", - пише Bloomberg з посиланням на проект угоди між Німеччиною і США з приводу "Північного потоку 2".

Крім того, в проекті йдеться про те, що ФРН призначить спецпосланця, завданням якого буде розвиток двосторонніх проектів з Україною в сфері енергетики. Цьому чиновнику для виконання подібних завдань нададуть фонд у розмірі $70 млн.

Як зазначає Bloomberg, США і ФРН будуть прагнути залучити інвестиції в спеціальний фонд, щоб допомогти Україні перейти на більш чисті енергоресурси. Мета - зібрати до $1 млрд для цього фонду. ФРН, зі свого боку, буде готова перерахувати $175 млн.

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