ФРН буде домагатися збереження транзит газу через Україну

Влада ФРН буде готова використовувати свої важелі впливу, щоб домогтися продовження на термін до 10 років домовленостей про транзит газу з РФ через Україну, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Угода передбачатиме, що ФРН зобов'язується використовувати свої важелі тиску, щоб домогтися продовження угоди про транзит газу між Україною і Росією терміном до 10 років. Нинішня угода закінчується в 2024 році", - пише Bloomberg з посиланням на проект угоди між Німеччиною і США з приводу "Північного потоку 2".

Крім того, в проекті йдеться про те, що ФРН призначить спецпосланця, завданням якого буде розвиток двосторонніх проектів з Україною в сфері енергетики. Цьому чиновнику для виконання подібних завдань нададуть фонд у розмірі $70 млн.

Як зазначає Bloomberg, США і ФРН будуть прагнути залучити інвестиції в спеціальний фонд, щоб допомогти Україні перейти на більш чисті енергоресурси. Мета - зібрати до $1 млрд для цього фонду. ФРН, зі свого боку, буде готова перерахувати $175 млн.