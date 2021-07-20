Українську заробітчанку побили в Польщі: не продала алкоголь

У Польщі, де раніше цього року загинув український працівник, затримали жінку, яка ображала і побила українку, що працювала касиркою у супермаркеті, повідомляє УНИАН.

Слідчі з'ясували, що принизливе поводження українка терпіла з лютого і майже до травня цього року.

Весь цей час 26-річна полька регулярно приходила в магазин в місті Щецин, де працювала українка, і ображала її через українське походження.

Крім того, як стверджують в окружній прокуратурі Щецина, 26 квітня українка відмовилася продавати своїй кривдниці алкоголь, що спровокувало скандал - полька накинулася на неї і стала бити руками і ногами.

В результаті потерпіла наступні сім днів провела в лікарні.

Підозрювана частково зізналася у скоєнні злочину, після чого її було заарештовано. Зараз їй загрожує від 6 місяців до 5 років позбавлення волі за вчинення злочину на ґрунті расизму.