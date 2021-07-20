У ГСЧС повідомили про концентрацію газу в повітрі на "Рівнеазоті"

Концентрація газу в повітрі внаслідок витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок уп'ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За інформацією лабораторного центру, небезпечний рівень газу становить 5 мг на куб повітря. На момент витоку газу концентрація становила 1 мг на куб. м", - повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у вівторок.

У ДСНС зазначили, що загрози довкіллю внаслідок події немає. Жертв і постраждалих немає. Ситуація перебуває під контролем Головного управління ДСНС України в Рівненській області.