FT: Голові Нацбанку Шевченку може загрожувати відставка
Голові Національного банку України Кирилу Шевченку може загрожувати відставка. Про це пише Financial Times із посиланням на 2 джерела, близькі до президента Володимира Зеленського, повідомляє InfoResist.
Газета зазначає, що чергові кадрові перестановки можуть значно ускладнити переговори про кредит МВФ. Шевченко в інтерв’ю виданню заявив, що вікно, доступне для затвердження кредиту,
“є не таким значним, як ми хотіли б”.
При цьому глава НБУ вважає, що МВФ виділить Україні 3,2 млрд доларів цього року. Шевченко уточнив, що наша країна “отримає ще 2,7 млрд доларів у результаті алокації спеціальних прав запозичення, які планують затвердити в серпні”.