FT: Голові Нацбанку Шевченку може загрожувати відставка

Голові Національного банку України Кирилу Шевченку може загрожувати відставка. Про це пише Financial Times із посиланням на 2 джерела, близькі до президента Володимира Зеленського, повідомляє InfoResist.

Газета зазначає, що чергові кадрові перестановки можуть значно ускладнити переговори про кредит МВФ. Шевченко в інтерв’ю виданню заявив, що вікно, доступне для затвердження кредиту, “є не таким значним, як ми хотіли б” .

При цьому глава НБУ вважає, що МВФ виділить Україні 3,2 млрд доларів цього року. Шевченко уточнив, що наша країна “отримає ще 2,7 млрд доларів у результаті алокації спеціальних прав запозичення, які планують затвердити в серпні”.