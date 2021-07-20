Стрілянина на весіллі під Одесою: стрілка відпустили з СІЗО

Під заставу близько 200 тисяч гривень відпустили з СІЗО Кирила Крамаренко, який стріляв у повітря з мисливського карабіна на весіллі в Фонтанці 14 липня, повідомляє Думська.

Про звільнення Кирила Крамаренко повідомили в обласній прокуратурі. Нагадаємо, він був єдиний затриманим гостем весілля, якого суд відправив у СІЗО.

У той же час, представники чеченської діаспори скаржаться на упереджене ставлення правоохоронців після інциденту. За словами голови діаспори чеченського народу в Одеській області Муси Келоева, з України намагаються депортувати десятки його співвітчизників.

«Створили якийсь список з 25 чеченців - гостей весілля, яких вони хочуть депортувати. А чому 25? Чому не 15 або 40? », - розповів Келоев.

Нагадаємо, 14 липня весілля святкував 24-х річний громадянин України Магомед Закарі, чотириразовий чемпіон нашої країни з вільної боротьби. Його друг, Кирило Крамаренко, стріляв у повітря, а інший дріфтовал на жвавій трасі.

Після того, що сталося в місті оголосили план «Перехоплення», а в ресторан, де зібралися гості увірвався поліцейський спецназ, який пов'язав 47 чоловіків. Затриманих направили в міграційну службу, щоб перевірити, чи легально вони перебувають на території України.