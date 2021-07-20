В ЄС хочуть заборонити анонімні електронні гаманці для криптовалют

Європейська комісія представила проект, який пропонує заборонити в Євросоюзі анонімні електронні гаманці для криптовалют. Європейські чиновники вважають, що це допоможе в боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, повідомляє Страна.ua.

Як сказано на сайті Єврокомісії, нові законодавчі пропозиції також включають створення нового органу по боротьбі з відмиванням грошей. Ці пропозиції стали частиною зобов'язання Комісії із захисту громадян ЄС і фінансової системи ЄС від відмивання грошей і фінансування тероризму. Мета - поліпшити систему виявлення підозрілих транзакцій і закрити лазівки, які використовуються злочинцями для відмивання незаконних доходів або фінансування терористичної діяльності через фінансову систему. Як вважають в Євросоюзі, це допоможе захистити європейців від організованої злочинності.

Пакет включає чотири законодавчих пропозиції. Серед них перегляд регламенту ЄС №2015 / 847. Зміни дозволять відстежувати переклади кріптоактівів і обмежувати великі виплати готівкою.

Крім того, одна з ініціатив Єврокомісії пропонує ввести правила прямої дії і проводити перевірки клієнтів і кінцевих власників активів.

"В останні роки ми домоглися величезних успіхів, і зараз наші правила протидії відмиванню грошей в ЄС є одними з найжорсткіших у світі. Але тепер їх потрібно застосовувати послідовно і під ретельним контролем, щоб переконатися, що вони дійсно працюють", - сказав виконавчий віце -президент Єврокомісії з економіки Валдіс Домбровскіс.

Мейрід МакГіннесс, комісар, що відповідає за фінансові послуги, фінансову стабільність і ринки капіталу в ЄС, додала, що орган має намір посилити координацію і співпрацю між владою в державах-членах, щоб захистити цілісність фінансової системи і єдиного ринку.