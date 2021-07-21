В Україні стартують продажі нового Nissan Juke

Компанія Nissan починає приймати замовлення в Україні на нове покоління компактного кросовера Juke. Вартість новинки стартує з позначки 522 900 грн, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Знакова для компанії модель за 10 років із дня свого дебюту розійшлася тиражем понад 1,5 млн екземплярів.

Автомобіль "подорослішав", однак зберіг властивий йому запал завдяки оригінальному дизайну екстер'єру та інтер'єру. Джерело: Nissan

Нове покоління покликане продовжити успіх попередника. Автомобіль "подорослішав", однак зберіг властивий йому запал завдяки оригінальному дизайну екстер'єру та інтер'єру. Поєднуючи стилістику купе та кросовера, він увібрав усе найкраще, що притаманне автомобілям марки.

Незважаючи на масштабні зміни, новий Juke зберіг характерні елементи дизайну, наприклад, круглі фари, за якими його легко впізнати з першого погляду. Їхньою новою "фішкою" стали Y-подібні світлодіодні "зіниці", що перегукується з дизайном фірмової решітки радіатора V-Motion. Серед інших яскравих стилістичних елементів – дах, що "парить", великі 19-дюймові колісні диски та "чуттєві" вигини бічних панелей. А завдяки палітрі з 11 кольорів кузова, а також 3 варіантам кольору даху кожен покупець зможе створити свій індивідуальний вигляд Juke.

Завдяки палітрі з 11 кольорів кузова, а також 3 варіантам кольору даху кожен покупець зможе створити свій індивідуальний вигляд Juke. Джерело: Nissan

У рух новинку приводить 3-циліндровий 1-літровий бензиновий двигун із турбонаддувом. Він забезпечує потужність в 114 к.с. та 180 Нм крутного моменту (200 Нм – у режимі турбо). У стандартну комплектацію входить 6-ступінева "механіка", а опційно вперше доступна нова роботизована 7-ступенева КП з подвійним зчепленням та підрульовими перемикачами.

Система D-Mode дозволяє вибрати оптимальний режим драйву залежно від дорожніх умов та настрою водія. Джерело: Nissan

Система D-Mode дозволяє вибрати оптимальний режим драйву залежно від дорожніх умов та настрою водія – Standard, Eco або Sport. Окрім того, поліпшена паливна економічність – середня витрата пального становить 5,9 л/100 км із механічною трансмісією та від 6,0 л/100 км – з DCT.

Функції безпеки включають системи екстреного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, підтримки рядності руху, оповіщення про рух автомобіля ззаду та моніторингу об'єктів у "сліпих" зонах, а також цілу низку інших інноваційних систем.

Для поліпшення огляду передні стійки між вітровим склом та дверними рамами стали тоншими. А видимість у нічний час покращена завдяки більш ефективним світлодіодним фарам.

Сидіння Monoform із цільними спинками оброблені шкірою та алькантарою. Джерело: Nissan

Покращений салон нового Juke став ще більш просторим. Простір для ніг у зоні задніх сидінь збільшено на 5,8 см, висота від подушок сидінь – на 1,1 см, а об'єм багажного відділення виріс на 20% – до 422 літрів. Сидіння Monoform із суцільними спинками оздоблені шкірою або алькантарою.

Покупцям пропонується широка гама кольорів і матеріалів оздоблення інтер'єру. Джерело: Nissan

Новий Juke отримав одну з найбільш досконалих мультимедійних систем, із будь-коли встановлених в автомобілях Nissan. Вона передбачає просту та легку інтеграцію смартфонів, управління додатками та моніторинг систем автомобіля. Nissan Connect дає можливість використовувати Apple CarPlay або Android Auto як "дзеркало" для звичних мобільних додатків, що виводиться на інтегрований 8-дюймовий сенсорний дисплей.

А меломани зможуть оцінити інноваційну акустичну систему Bose Personal Plus. Із 8 потужними динаміками, включаючи два комплекти Bose UltraNearfield у підголівниках обох передніх сидінь, пасажири зможуть повністю зануритися у світ музики.