Співробітників СБУ, які напали на прикордонників, відправив під домашній арешт

Сьогодні, 20 липня, суд обрав запобіжний захід двом співробітникам Служби безпеки, підозрюваним у нападі на українських прикордонників в Сумській області, повідомляє Страна.ua.

"Співробітникам СБУ суд призначив цілодобовий домашній арешт", - заявили в прес-центрі Служби безпеки України.

Нагадаємо, в неділю, 18 липня, прес-служба МВС повідомила, що на українсько-російській ділянці державного кордону в Сумській області стався напад на прикордонний наряд. Нападники, яких, за даними міністерства, було троє, завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам і заволоділи табельною зброєю.

Пізніше стало відомо, що напали на українських прикордонників на кордоні з Росією співробітники СБУ. Представники відомства повідомили, що спецслужба виявила причетність двох своїх співробітників до скоєння хуліганського нападу на прикордонний загін в Сумській області. Затримані вже передані органам слідства.