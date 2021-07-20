Співробітників СБУ, які напали на прикордонників, відправив під домашній арешт

Співробітників СБУ, які напали на прикордонників, відправив під домашній арешт

Сьогодні, 20 липня, суд обрав запобіжний захід двом співробітникам Служби безпеки, підозрюваним у нападі на українських прикордонників в Сумській області, повідомляє Страна.ua.

"Співробітникам СБУ суд призначив цілодобовий домашній арешт", - заявили в прес-центрі Служби безпеки України.

Нагадаємо, в неділю, 18 липня, прес-служба МВС повідомила, що на українсько-російській ділянці державного кордону в Сумській області стався напад на прикордонний наряд. Нападники, яких, за даними міністерства, було троє, завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам і заволоділи табельною зброєю.

Пізніше стало відомо, що напали на українських прикордонників на кордоні з Росією співробітники СБУ. Представники відомства повідомили, що спецслужба виявила причетність двох своїх співробітників до скоєння хуліганського нападу на прикордонний загін в Сумській області. Затримані вже передані органам слідства.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics