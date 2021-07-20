Вибух на "Рівнеазоті": МОЗ оцінило ситуацію в місті

Концентрація шкідливих речовин в спальних районах Рівного після вибуху на хімічному підприємстві "Рівнеазот" нижче гранично допустимих норм майже в 10 разів, повідомляє Ділова столиця.

"Наразі в житловій забудові концентрація шкідливих речовин в майже в 10 разів менше за гранично допустиму. Надходження забруднювальних речовин у повітря припинено. За даними Департаменту охорони здоров’я Рівненської ОДА, ніхто не постраждав" , — йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоровʼя..

Відзначається, що відразу після вибуху були мобілізовані бригади "екстреної медичної допомоги". Було визначено коридор для санітарного транспорту, бригади оснащені засобами захисту для медичних працівників і постраждалих. Для інтенсивної терапії детоксикації постраждалих було приготовлено 70 ліжок.

Рівненський Центр контролю та профілактики хвороб контролює вміст речовин в повітрі, в т.ч. проводить вимірювання по діоксиду азоту та аміаку.