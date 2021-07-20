В Одесі батьки морили голодом 16-річного сина

В Одесі батьки займалися «духовним лікуванням» свого сина і два не "долікували» його до смерті, повідомляє Одесская жизнь.

Як повідомили в прес-службі управління Нацполіціі в Одеській області, увечері 19 липня в міську лікарню доставили 16-річного хлопця зі зневодненням і дефіцитом ваги. Зараз підліток знаходиться в важкому стані під наглядом лікарів.

За словами батька хлопчика, він вважав, що його хворий син замість підтримки фахівців вимагає «духовного лікування», вираженого в харчових обмеженнях. Чоловік звернувся до лікарів лише тоді, коли доведений до виснаження хлопець не зміг навіть пити воду.

Зараз поліцейські розслідують факт злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Правоохоронці з'ясовують, як таке могло статися в повній сім'ї, яка раніше не потрапляла в поле зору поліції і служби у справах дітей.