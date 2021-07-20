Знайдений шлях потрапляння коронавірусу до мозку

Нейробіолог Джозеф Глісон і його колеги з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго знайшли можливі шляхи проникнення коронавірусу до мозку, повідомляє Лента.Ру.

Як пише EurekAlert, вчені представили вдосконалену модель органоїда мозку - асемблоід, який збагатили перицитами - спеціалізованими клітинами, які обвивають кровоносні судини. У асемблоідах містилося багато типів клітин головного мозку і додаткові перицитам, щоб фахівці могли побачити потенційний шлях проникнення коронавірусної інфекції в клітини мозку.

Спочатку дослідниками було виявлено, що SARS-CoV-2 інфікував перицити, а після приводив до повсюдного пошкодження. З'ясувалося, що основною мішенню «вторинного» інфікування були астроцити.

Глісон вважає, що кровоносні судини є досить імовірним шляхом проникнення коронавірусу до мозку, за яким інфекція спочатку інфікує перицити, після чого поширюється на інші типи клітин мозку.

При цьому інфіковані перицити можуть стати причиною запалення кровоносних судин і в результаті спровокувати тромбоз, інсульт та інші ускладнення, які часто виявляються у пацієнтів, заражених коронавірусною інфекцією.