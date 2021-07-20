У Фінляндії почалася четверта хвиля COVID-19

Фінляндія зіткнулася з четвертою хвилею епідемії коронавірусної інфекції. Про це заявив директор департаменту безпеки здоров'я Національного інституту охорони здоров'я і соціального розвитку Міка Салмінен в бесіді з телеканалом MTV-3, повідомляє Лента.Ру.

У вівторок, 20 липня, в країні було зафіксовано найвищий з квітня приріст нових випадків інфікування - 461.

"Якщо ми хочемо говорити про хвилях [епідемії], то так, це можна вважати четвертою хвилею" , - зазначив фахівець.

При цьому він зазначив, що завдяки вакцинації нині ситуація в країні не така, якою була взимку або минулої осені.

За словами Салмінена, в багатьох країнах Європи наразі відбувається те ж саме - число заражень зростає. Він додав, що на цьому тижні уряд Фінляндії має намір прийняти рішення про можливе нове посилення обмежувальних заходів.

Загальна кількість заражень на коронавірус у Фінляндії за весь час пандемії коронавірусу становить близько 100,8 тисячі.