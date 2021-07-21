Стало відомо, коли запустять у космос український супутник

За графіком український супутник планують запустити в космос у грудні поточного року, повідомляє УНИАН.

Про це заявив начальник відділу наукових досліджень та інновацій Державного космічного агентства Андрій Колесник в ефірі "Громадського радіо"﻿.

"Всі роботи щодо запуску українського супутника зараз у графіку, а щодо самого космічного апарату і наземного сегмента по його управлінню, то графіки були складені декілька місяців тому" , - розповів він.

За його словами, на даний час всі контракти заключені і всі роботи йдуть за графіками, затримок немає і "будемо сподіватись, що не буде затримки у пуску ракети SpaceX, яка має доправити український супутник на орбіту".

"За графіком - це грудень цього року. Ми сподіваємося, що графік від SpaceX буде такий, який був запланований" , - каже представник Держагентства.

Раніше голова Агентства заявив, що Україна в рамках реалізації нової космічної програми на 2021-2025 роки планує запустити в космос сім супутників.