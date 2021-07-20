Українців почали штрафувати за збір чорниці

За минулі вихідні, 17-18 липня, співробітники Державної екологічної інспекції Поліського округу оштрафували десять порушників, які збирали чорницю, повідомляє Страна.ua.

"Працівниками Державної екологічної інспекції Поліського округу в минулі вихідні, а саме 17-18 липня поточного року в лісових масивах Рівненщини проведено заходи державного екологічного нагляду (контролю) на предмет дотримання правил збору ягід (чорниці)" , - пишуть в пресцентрі Держекоінспекції.

Фото: polissyareg.dei.gov.ua

Зокрема, за два дні в лісах Рівненської області було виявлено 10 таких порушень. Винних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності (ст. 70 КпАП).

"Збір ягід з метою отримання прибутку від реалізації зібраної сировини здійснюється на підставі спеціального дозволу на використання природних рослинних ресурсів, згідно зі ст. Ст. 69, 73 Лісового Кодексу України, ст. 10 ЗУ "Про рослинний світ", за порушення такого порядку передбачена відповідальність за ст.70 КУпАП" , - розповіли в Держекоінспекції.

Також представники служби додали, що дані заходи контролю Державною екологічною інспекцією Поліського округу триватимуть і надалі.