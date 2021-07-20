Безоса захейтили в мережі після польоту в космос

На найбагатшу людину планети, засновника Amazon і Blue Origin Джефа Безоса звалився шквал критики у Twitter після польоту в космос, повідомляє Лента.Ру.

На пресконференції після успішного приземлення Безос подякував усім співробітникам і покупцям компанії Amazon, заявивши, що вони оплатили цей політ. У соцмережах це висловлювання бізнесмена, чий статок оцінюється у 205 мільярдів доларів, не оцінили.

Користувачі Twitter у відповідь заявили, що він може подякувати своїм працівникам, піднявши їм зарплату до прийнятного рівня і почавши ставитися до них по-людськи. Деякі заявили, що співробітники складів Amazon бояться навіть вийти в туалет під час роботи. Інші закликали дякувати уряду за несплачені податки.