У Кремлі пригрозили наступом, якщо Київ піде відвойовувати ОРДЛО

Якщо Україна піде в наступ на Донбасі, це матиме для неї руйнівні наслідки. Повномасштабні військові дії з відвоюванням своїх територій стануть для України "початком кінця", повідомляє Обозреватель.

Про це заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак в інтерв'ю Politique Internationale. Текст розмови опублікував сайті посольства Росії у Франції.

Журналіст нагадав Козаку його слова про те, що перехід Києва до повномасштабних військових дій на Донбасі стане для України "початком кінця". Таку заяву заступник керівника адміністрації Путіна зробив у квітні цього року. Журналіст попросив пояснити, що він мав на увазі.

"Я глибоко переконаний, що спроби вирішити конфлікт на Донбасі військовим шляхом матимуть руйнівні наслідки для України. І причиною таких наслідків буде не зовнішнє втручання, а внутрішньополітична ситуація в Україні" , – заявив Козак.

Як аргумент Козак навів результати президентських та парламентських виборів в Україні у 2019 році, коли до влади прийшли політичні сили, які виступали за припинення війни мирним шляхом.

"Розчарування у владі і глибокий розкол в суспільстві будуть руйнівними для України. Ще одну "Революцію Гідності" Україна навряд чи зможе пережити. Саме в цьому сенсі ті, хто виношує мілітаристські плани, "грають із сірниками на пороховій бочці" , – заявив заступник керівника адміністрації Путіна.

За словами Козака, в разі "нападу України на Донбас" Росія це розцінить, як геноцид і стане на "захист" його жителів.