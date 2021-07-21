Частина українців може втратити субсидію - ексміністр соцполітики

В Україні мільйон сімей може втратити субсидії. Комісія, яка мала розглядати звернення тих, хто не відповідає одному з правил, але потребує субсидії, ліквідована, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів ексміністр соціальної політики Андрій Рева. За словами ексміністра, минулої осені в бюджет-2021 заклали 36,6 млрд грн на цю програму. Вже 22 січня цього року міністерка соцполітики Марина Лазебна заявляла, що їм не вистачає 10 млрд грн на програму субсидій, і вони зверталися до Мінфіну, щоб збільшити фінансування. Але після цієї заяви програму субсидій позбавили ще 1,4 млрд.

"Оскільки грошей у них не вистачає, вони почали шукати, як урізати витрати. Зокрема, скасували комісії з питань призначення субсидій. Раніше більше ніж 40% субсидій, які виплачувалися, призначалися саме за рішенням цих комісій. Тому, за моїми оцінками, з 3 млн субсидіантів, які були раніше, за бортом системи опинились приблизно мільйон домогосподарств. Ви можете залишитися без субсидії, якщо зробили покупку більш ніж на 50 тис. грн, або, наприклад, продали трикімнатну квартиру і купили однокімнатну. В таких випадках раніше субсидія могла бути призначена, якщо комісія вивчить ситуацію в родині і дійде висновку, що субсидія їй потрібна. Тепер же такої можливості немає" , – розповідає Рева.

Що стосується перевірок субсидіантів, то їм, за словами ексміністра, дивуватися не варто, адже вони були завжди. Державні соціальні інспектори існують з 2001 року. З цього ж часу вони ходили з перевірками та складали акти обстеження матеріально-побутових умов. Зокрема, раніше така перевірка була необхідною, щоб комісія з питань призначення субсидій могла ухвалити рішення.