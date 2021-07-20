СБУ знайшла схрон зі снарядами в колишньому окопі бойовиків

У Луганській області співробітники Служби безпеки України виявили схованку з боєприпасами в колишньому окопі сепаратистів, повідомляє Кореспондент.

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"СБУ виявила в Луганській області ще одну схованку зі зброєю учасників незаконних збройних формувань, причетних до бойових дій проти сил АТО у 2014 році" , - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.﻿

Схрон був оснащений сепаратистами поблизу одного з селищ в Щастинському районі. Під час його огляду силовики виявили 116 артилерійських снарядів, 26 ручних гранат Ф-1 і РГД-5 і 13 запалів УЗРГМ-2.

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До вилучення засобів ураження були залучені підрозділи Збройних сил України та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Особи, причетні до оснащення схованки, встановлюються.