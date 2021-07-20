Український стартап позбувся фінансування через симпатію до Путіна

Антон Виборний керує стартапом Apiway, який в грудні 2020 року одержав право на $ 50 тис. Від фінансованого Кабміном Українського фонду стартапів. Виборний розхвалював в соцмережах статтю Путіна про Україну, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кілька днів тому Виборний в соцмережах розхвалював статтю Путіна про те, що українці і росіяни нібито є одним народом.

Український фонд стартапів визнав його повідомлення несучими репутаційні ризики і відкликав фінансування.

"За численними зверненнями щодо дискредитуючого публічного поста одного з учасників грантової програми Фонду Антона Виборного - CEO стартапа Apiway, Українським фондом стартапів були проаналізовані публікації на його персональних сторінках в соціальних мережах Facebook і Telegram. Офіційно повідомляємо, що Фонд не поділяє позицію, висловлену СЕО стартапа Apiway Антоном Виборним з питань, порушених у зазначених публікаціях" , - йдеться в повідомленні фонду.

"На сьогодні фінансування або будь-яка інша форма підтримки стартапу Apiway з боку Фонду не передбачається" , - додали у фонді.

Виборний у відповідь на пропозицію журналістів прокоментувати ситуацію пригрозив їм судом.