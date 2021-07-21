У Польщі заарештували українців за крадіжку грошей з банкомату

У столиці Польщі поліція затримала двох молодих громадян України за крадіжку великої суми грошей з банкомату. На них звернув увагу правоохоронців пильний житель Варшави, повідомляє Страна.ua.

За даними варшавської поліції, пильний поляк помітив, що два дні поспіль біля відділення банку паркується один і той же автомобіль, в якому знаходяться одні і ті ж чоловіки. Більш того, вони постійно підходили до банкомату біля відділення і знімали звідти готівку.

Поляк розповів про це поліції, а та провела перевірку, під час якої виявилося, що в автомобілі Нyundaiu приїжджали двоє громадян України 23 і 25 років. Розмовляючи з поліцейськими, вони намагалися пояснити, що не роблять нічого протизаконного, однак при цьому поводилися трохи нервово.

Правоохоронці обшукали авто і знайшли велику суму готівки: 16, 170 злотих, 4 500 доларів, 1 655 гривень, 100 російських рублів і 400 чеських крон. Крім грошей, також було виявлено 18 мобільних телефонів, 18 банківських карт, банківська документація та словацькі паспорта, на яких були фотографії обох чоловіків, проте дані зовсім інших осіб.

Обох громадян України затримали. Їм пред'явили звинувачення у використанні фальшивих паспортів і фінансовому шахрайстві, в результаті якого було присвоєно кілька тисяч злотих. Чоловіків взяли під арешт на три місяці, поки триватиме слідство. Поліція не виключає, що українці діяли не самостійно, тому в справі можуть бути інші затримання.