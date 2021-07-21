У Китаї смертоносний потоп зніс греблю та затопив метро

У Китаї щонайменше 12 людей загинули та п'ятеро постраждали в результаті повеней. До них призвели зливи в країні, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє телеканал CGTN, найбільше постраждала провінція Хенань. Через стихію було затоплено метро і зруйновано дамбу

Влада уточнює, що в Чженчжоу 20 липня під воду пішов поїзд в тунелі метро. Там довелося евакуювати близько 500 осіб. Також недалеко від цього міста було зруйновано гребля.

Потоп в Китаї. Джерело: кадр відео

У регіоні оголосили перший рівень надзвичайної ситуації, а аеропорт Чженчжоу припинив приймати рейси.

Потоп в китайській провінції Хенань. Джерело: кадр відео

До рятувальних операцій залучили понад 6 тисяч військових і пожежників. Всього в провінції було евакуйовано понад 100 тисяч осіб.

Потоп в китайській провінції Хенань. Джерело: кадр відео