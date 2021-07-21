США та Німеччина оголосять про угоду щодо "СП-2", названа дата
США і Німеччина досягли угоди в питанні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", повідомляє УНІАН.
Про угоду вони можуть оголосити 21 липня, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Адміністрація Байдена припинить протистояти завершенню будівництва газопроводу, змінивши політику США.
Німеччина погодиться допомогти Україні в енергетичних проектах і дипломатичних питаннях.
Людина, знайома з ходом переговорів, сказала, що угода близька до завершення та очікується найближчими днями.
Інше джерело сказало, що про угоду може бути оголошено вже 21 липня.