США та Німеччина оголосять про угоду щодо "СП-2", названа дата

США і Німеччина досягли угоди в питанні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", повідомляє УНІАН.

Про угоду вони можуть оголосити 21 липня, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Адміністрація Байдена припинить протистояти завершенню будівництва газопроводу, змінивши політику США.

Німеччина погодиться допомогти Україні в енергетичних проектах і дипломатичних питаннях.

Людина, знайома з ходом переговорів, сказала, що угода близька до завершення та очікується найближчими днями.

Інше джерело сказало, що про угоду може бути оголошено вже 21 липня.