Сенатор США назвав "операцію з" СП-2 "перемогою Росії

Угода щодо проєкту будівництва газопроводу «Північний потік 2» стане перемогою для Росії та геополітичною «катастрофою для США і союзників». Про це написав американський сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз в статті, опублікованій на його сайті, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, президент США Джо Байден нехтує законами США і повністю здався Путіну. Він висловив думку, що Росія після завершення будівництва трубопроводу буде як і раніше енергетично шантажувати Європу.

Круз часто виступає з критикою на адресу "Північного потоку - 2" і закликає адміністрацію США ввести додаткові санкції, спрямовані на те, щоб перешкодити реалізації газопроводу.