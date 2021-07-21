Друга ракетка світу знялася в купальнику для знаменитого журналу

Найкраща тенісистка Японії Наомі Осака, яка посідає друге місце в рейтингу WTA, вперше потрапила на обкладинку знаменитого журналу Sports Illustrated. На фотографії, яка розміщена на першій сторінці видання, вона позує у суцільному купальнику, повідомляє Обозреватель.

В Instagram﻿ Sports Illustrated також з'явилися й інші знімки, зроблені під час пляжної фотосесії зі спортсменкою. На них вона позує в одязі різних фасонів і кольорів.

Наомі Осака в салатовому купальнику. Джерело: Instagram Sports Illustrated

Наомі Осака в білому купальнику. Джерело: Instagram Sports Illustrated

Наомі Осака на пляжі. Джерело: Instagram Sports Illustrated

Наомі Осака біля води. Джерело: Instagram Sports Illustrated

Осака заявила, що для неї велика честь потрапляння на обкладинку такого відомого журналу.

"Для мене стало великою честю бути першою представницею японського та гаїтянського походження на обкладинці Sports Illustrated. Мої спогади про журнал пов'язані з історіями таких знаменитостей, як Тайра Бенкс і Бейонсе. Я дорослішала та бачила багатьох фантастичних жінок, які потрапляли на обкладинку, тому для мене ця подія є справдженням мрії" , – зізналася Осака.

Наомі Осака на обкладинці. Джерело: Instagram Sports Illustrated

Нагадаємо, що в кінці травня Наомі знялася з Roland Garros після того, як їй погрожували дискваліфікацією за відмову від післяматчевих інтерв'ю. Спортсменка зізналася, що зіткнулася з психологічними проблемами.