Слідчі з Нідерландів готові відвідати Україну у справі МН17

Група нідерландських прокурорів і слідчих готова приїхати в Україну для напрацювання подальших кроків у справі МН17, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заявив посол Королівства Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол на зустрічі з генпрокурором України Іриною Венедиктовою.

Венедиктова підкреслила, що такі злочини проти людяності повинні бути покарані, і для цього українська сторона залучила всі можливі ресурси.

"У планах у нас створити Міжнародну раду при генпрокурорі, щоб ефективно співпрацювати з міжнародними судами та використовувати правовий досвід інших країн, які пройшли через збройні конфлікти" , - зазначила вона.

Посол Нідерландів заявив, що для напрацювання подальших кроків у справі МН17 в Україну готова приїхати група нідерландських прокурорів і слідчих.