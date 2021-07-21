В Україні готують мовні санкції проти 6 телеканалів

Уповноважений із захисту державної мови в Україні Тарас Кремінь звернувся до регулятора із проханням ввести санкції у відношенні шести українських телеканалів за трансляцію фільмів російською мовою, що забороняється новими нормами закону про державну мову.

"За результатами моніторингу були виявлені порушення закону про державну мову - фільми і серіали демонструвалися російською мовою телеканалами" Інтер "," Україна ", ICTV," Мега "," НТН "," К1 ", про що складено відповідні акти" , - написав Кремінь на своїй сторінці в Facebook.

Він також додав, що "направив листа до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих організацій визначені законодавством санкції", а також закликав телеканали виконувати норми закону про обов'язкову демонстрацію фільмів та серіалів на державною мовою.

Мовний омбудсмен також зазначив, що на телеканалі "Інтер" зафіксовано шість порушень, в тому числі трансляція художніх фільмів "Гостя з майбутнього", "Шерлок Холмс та доктор Ватсон" російською. В ефірі каналу "Україна", за інформацією Кременя, виявлено п'ять таких порушень, на телеканалах "Мега" і ICTV - два порушення, в ефірах "К1" і "НТН" - по одному порушенню.