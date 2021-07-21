Американським банкірам запропонували працювати 72 год на тиждень

Глава підрозділу американського інвестбанку JPMorgan Chase з управління активами та капіталом Мері Ердос в інтерв'ю Bloomberg запропонувала перевести банкірів на 72-годинний робочий тиждень, повідомляє Лента.Ру.

За її словами, саме стільки часу необхідно співробітникам банків, щоб якісно виконувати свою роботу і повністю справлятися з обов'язками. Чи маються на увазі тільки інвестиційні банки або комерційні теж, фінансист не уточнила.

Слова Ердос особливо стосуються молодих банкірів, які тільки опановують професію. Багато з них проводять на робочому місці по 12 годин шість днів на тиждень, що допомагає їм освоїти спеціальність за два-три роки замість стандартних п'яти років.