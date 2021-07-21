Блокування карти за два перекази на 5 тис. грн: роз'яснення НБУ

В Україні без верифікації клієнта переказати можна суму до 5000 грн. При цьому будь-який українець може без побоювань отримати на свій рахунок кілька переказів на зазначену суму в один день, повідомляє Обозреватель.

Регулятор відзначає, що такі операції з низьким ризиком і не викликатимуть інтерес у банків.

"Однак фінансові установи повинні виконувати деякі технічні вимоги закону, наприклад, присвоїти кожній операції свій унікальний номер" , – зазначають в НБУ.

Також українець, який хоче переказати 10 тис. грн родичу, найімовірніше, під фінансовий моніторинг не потрапить. Однак готівкою за допомогою термінала анонімно відправити таку суму одним платежем не вдасться.

Без верифікації переказувати можна суму до 5000 грн. Зазначимо, згідно з правилами фінансового моніторингу, банки зобов'язані проводити верифікацію на суму від 400 тис. грн, але можуть робити це і з незначними, але підозрілими сумами. Під особливо пильною увагою – платежі готівкою.